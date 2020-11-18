Липецкие аграрии подвели предварительные итоги работы в 2020 году

Совещание с руководителями сельхозпредприятий и органов управления АПК региона провел сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Открывая заседание, он отметил, что одной из главных тем станут все же не тонны и литры произведенной продукции, а лучшие практики социального сотрудничества.

«Сегодня качество жизни на селе является одним приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней, – подчеркнул Игорь Артамонов. – И по этому показателю Липецкая область занимает достойное место в России. В этом, безусловно, есть заслуга и сельхозпредприятий региона. Но мы бы хотели более тесного сотрудничества». Руководитель области добавил, что агропромышленный комплекс демонстрирует в этом году хорошие результаты, но уровень жизни селян зачастую является зоной ответственности областной и местной власти.

«Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов, школ, – отметил Игорь Артамонов. – Спасибо всем сельхозпроизводителям, кто вложился деньгами в социальные объекты, помогал благоустраивать территории, выделял средства на борьбу с коронавирусом». На совещании представители таких предприятий были отмечены благодарностями главы администрации Липецкой области.

Как сообщил в своем докладе выступивший на заседании первый заместитель руководителя региона Николай Тагинцев, многие показатели в аграрном секторе Липецкой области в этом году выше прошлогодних. Прирост наблюдается как в животноводстве, так и в растениеводстве. В целом хозяйства всех категорий произвели в этом году продукции на 140 млрд рублей в фактических ценах. При этом липецкие аграрии продемонстрировали самую высокую урожайность зерновых в России, намолотив в среднем 54,5 центнера с гектара. Валовой сбор стал рекордным за всю историю Липецкой области и составил 4,1 млн тонн зерна. Лидирует Липецкая область в стране и по объему производства овощей в зимних теплицах. С начала 2020-го собрано уже 145 тыс. тонн. Отличные результаты показывают и переработчики.

И все же главное достижение агропромышленного комплекса региона – в заметном улучшении благосостояния селян. Так, среднегодовой темп роста заработной платы за последние пять лет составил 8%. Это стало возможным, в том числе, благодаря существенной поддержке в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».