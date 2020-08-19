Липецкие аграрии получат 4,2 млрд субсидий в текущем году

В 2020 году на финансирование программ АПК Липецкой области из федерального и областного бюджетов предусмотрено 4 млрд 200 млн рублей. Ежегодно область укрепляет позиции в рейтинге субъектов РФ – лидеров по развитию сельского хозяйства, отметил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

«У нас высокий уровень самообеспеченности продовольственными товарами. Кроме того, область располагает резервами для импортозамещения других регионов России. Продолжить положительную динамику в агропромышленном комплексе позволяет рост государственной поддержки, повышение ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния», – заявил Игорь Артамонов.

Господдержка выделяется на развитие отраслей растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на комплексное развитие сельских территорий, на региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также льготное кредитование до 5% по инвестиционным и краткосрочным кредитам до одного года. Непосредственным получателям уже перечислено 2,3 млрд рублей, или 54% предусмотренного лимита.

Полностью бюджетные ассигнования, а это почти 200 млн рублей, доведены до предприятий всех форм собственности, занимающихся производством молока. В полном объеме оказана господдержка на развитие семейных животноводческих ферм, начинающим фермерам, а также сельхозкооперативам на развитие материально-технической базы. Общая сумма финансирования по этим направлениям составила 143,8 млн рублей. Кроме того, начинающим фермерам дополнительно выделено 30,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Уже переведены на счета селян, решивших улучшить свои жилищные условия, 46,6 млн рублей на строительство или приобретение жилья. До конца августа полностью будут перечислены средства предприятиям, закупившим элитные семена. Общий объем финансирования по этому направлению составит 36,6 млн рублей. «Вопрос доведения государственной поддержки до конечного получателя находится на постоянном контроле органов власти всех уровней, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Своевременное бюджетное финансирование важно для бесперебойной четкой работы АПК региона и выполнения всех задач, поставленных перед областью».