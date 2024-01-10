Минсельхоз России продолжает совершенствовать механизмы господдержки АПК и с 2024 года объединяет компенсирующую и стимулирующую субсидии. Всего поддержку получат 12 приоритетных направлений. При этом для каждого субъекта РФ определено восемь направлений, по которым рассчитывают объединенную субсидию на очередной финансовый год и плановый период. Из них пять установлены по умолчанию для всех регионов, еще три определяются субъектом самостоятельно.

Среди пяти обязательных для всех – проведение агротехнологических работ, повышение плодородия, качества почв и уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, элитное семеноводство, племенное животноводство, развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственное страхование. Также в Липецкой области будут поддерживать производство плодово-ягодной продукции и молока, переработку сельскохозяйственной продукции. На эти восемь приоритетных направлений из федерального бюджета регион получит 664,4 млн рублей. Еще 232,6 млн рублей добавит область.

Кроме того, как информирует управление сельского хозяйства Липецкой области, правила назначения субсидии претерпели ряд изменений. Расширены направления поддержки малых форм хозяйствования, адаптированы субсидии на семена, произведенные в рамках Федеральной научно-технической программы.

«Сельское хозяйство всегда находится в поле зрения государства и получает значительную поддержку на развитие. Со стороны региона мы всегда своевременно информируем аграриев об изменениях в законодательстве и правилах получения финансирования, оказываем помощь в подаче заявок. Также средства на поддержку АПК заложены и в областном бюджете», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.