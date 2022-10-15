Более 132 млн рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие аграрии, сообщает управление сельского хозяйства. Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Господдержку получат предприятия и индивидуальные предприниматели, которые выращивают сою, рапс, подсолнечник, лен и занимаются их переработкой.

4,8 млрд рублей, предоставленных в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», планируется распределить 43 регионам. Липецкой области будет доведено 132,4 млн рублей.

«Господдержка поможет нашим аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону и закупить необходимые семена и удобрения», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

По предварительным прогнозам Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла. Показатели самообеспеченности этой продукцией в стране превысят 200 %, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в Доктрине продовольственной безопасности. Благодаря господдержке, аграрии смогут не снижать объёмы площадей под масличными и в следующем сезоне, а на российском рынке всегда будет широкий и качественный выбор необходимых продуктов.

В Липецкой области в текущем году площадь под масличными культурами составила более 390 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Общий объем переработки масличных на 9 маслоэкстракционных заводах региона составляет 5775 тонн в сутки.