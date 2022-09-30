Российские регионы дополнительно получат 10 млрд рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда Правительства и будут направлены в 64 региона. Липецкая область получит дополнительно 296 млн рублей на поддержку местных сельхозкомпаний. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

«Сельхозпроизводители вносят значительный вклад в экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых сельхозкомпаний. Господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты».