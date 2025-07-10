Липецкие аграрии получили 1,6 млрд рублей господдержки за полгода

На развитие сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса региона в текущем году предусмотрено 3,1 млрд рублей. Поддержка оказывается как на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, так и только из областных средств.

Сельхозпроизводителям Липецкой области в первом полугодии перечислено 1,6 млрд рублей государственной поддержки. Помощь оказывается по разным направлениям. Полностью выплачены средства на производство и реализацию зерновых, переработанное на пищевую продукцию молоко, содержание племенных быков и племенного маточного поголовья, закладку питомников, реализацию молока.

Также господдержка оказывается на закладку многолетних насаждений и уход за ними, производство картофеля и овощей, на мелиоративные работы и другие направления.

«Развитие сельского хозяйства – один из ключевых приоритетов для Липецкой области. Государственная поддержка позволяет нашим аграриям внедрять современные технологии, увеличивать объёмы производства и укреплять продовольственную безопасность региона. Уверен, что эти инвестиции дадут мощный импульс развитию всего агропромышленного комплекса», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.