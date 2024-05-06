Реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей началась в прошлом году. Субсидии могут получать как крупные предприятия, так и малые формы хозяйствования. Для липецких аграриев в текущем году по этому направлению в федеральном и областном бюджетах предусмотрено 275,2 млн рублей. На 1 мая производители овощей закрытого грунта уже получили 139 млн рублей. Господдержка предоставлена производителям тепличных овощей на финансовое обеспечение части затрат, то есть фактически выдана авансом, чтобы у сельхозпроизводителей не было проблем с закупкой семян, удобрений, транспортировкой продукции, оплатой за свет, воду, газ и тепло, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Кроме того, в рамках федпроекта будут выдаваться субсидии на проведение агротехнологических работ на площадях, занятых картофелем и овощами, на производство овощей в открытом грунте и на поддержку «самозанятых» ЛПХ, которые произведут и реализуют картофель и овощи открытого грунта. Последним в этом году выделено средств в семь раз больше, чем в прошлом – 17,5 млн рублей.

«Липецкие сельхозпроизводители умеют грамотно распоряжаться господдержкой. Деньги на новое направление позволят развивать овощеводство, что в конечном итоге благоприятно скажется на потребителях. Наш агрегатор доставит местные овощи к столу практически каждой семьи региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.