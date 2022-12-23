Около 87,3 млн рублей господдержки получили липецкие аграрии в 2022 году на уплату страховых премий. Рынок агрострахования в России активно развивается, в том числе и в Липецкой области.

В прошлом году 36 липецким сельхозпроизводителям было выплачено 18,4 млн рублей. Посевная площадь по договорам страхования составила 67,4 тыс. гектаров, из них 49,5 тыс. гектаров – это земли под зерновыми культурами. По времени сева в 2021 году было застраховано 42 тыс. гектаров под яровыми культурами и 25,5 тыс. гектаров под озимыми.

В 2022 году посевная площадь по договорам страхования выросла до 245,3 тыс. гектаров. Число аграриев, обратившихся за субсидией на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в растениеводстве, увеличилось в три раза. Этим видом господдержки воспользовались 103 сельскохозяйственных товаропроизводителя. На уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования они получили 54,6 млн рублей.

В структуре застрахованных в этом году площадей преобладает использование мультирисковой программы страхования. По ней аграрии при заключении договора страхования платят 50% от страховой премии, а оставшиеся 50% покрывает субсидия. С 2022 года также введен новый вид агрострахования на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС). Новая система простая и более дешевая. Здесь субсидия покрывает 80% от страховой премии. Поэтому страхование от ЧС сразу стало популярным, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. По новой программе страхования в регионе застраховано 21,1 тыс. гектаров. Если говорить о застрахованных площадях по времени сева, то яровых культур посева текущего года застраховано 122 тыс. гектаров, озимых культур посева текущего года – 123,2 тыс.

Кроме того, в нынешнем году шесть сельхозпроизводителей Липецкой области воспользовались субсидией на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в животноводстве. Господдержка по этому направлению составила 32,7 млн рублей.

«Помощь региональным сельхозтоваропроизводителям, удовлетворение спроса на товары местного производства и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – важнейшие направления экономической политики правительства Липецкой области. Агропромышленный комплекс региона активно работает на благо области и страны, местная высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом. Продолжить положительную динамику в АПК позволяет рост государственной поддержки, повышение ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния», – отметил губернатор Игорь Артамонов.