Сельхозпроизводители Липецкой области получили 869 миллионов рублей по двум видам господдержки: «объединённой» субсидии и компенсации на производство зерновых.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, «объединённая» субсидия поддерживает приоритетные подотрасли АПК и малые формы хозяйствования. В Липецкой области это производители молока, а также те, кто специализируется на плодово-ягодной продукции, племенном животноводстве и другие хозяйства. За три месяца этого года им перечислили больше 60% суммы — почти 560 миллионов рублей. Всего до конца года в рамках «объединенной» субсидии липецкие аграрии получат 898 миллионов рублей.

Господдержку получили и те, кто занимается растениеводством. Годовой объём средств — 310 миллионов рублей — компенсирует им часть затрат на производство зерновых культур: пшеницы, гороха, ячменя.

«Мы предоставляем субсидии, кредиты под низкий процент и другие финансовые стимулы в качестве поддержки наших сельхозпроизводителей. Это поможет им улучшить технологии, обновить оборудование или расширить производство», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.