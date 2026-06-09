Липецкие аграрии поставили пшеницу в Камерун

Регион продолжает наращивать поставки сельхозпродукции в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства, впервые в истории липецкая пшеница отправлена в Камерун — страну, которую часто называют «Африкой в миниатюре».

«В Липецкой области проводится постоянная работа по увеличению объемов экспорта продукции и расширению рынков сбыта в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – подчеркнула региональный министр сельского хозяйства Екатерина Маркова. – Зерновые, наряду с продукцией масложировой отрасли, составляют основу нашего экспорта».

По состоянию на 31 мая 2026 года из Липецкой области в эту центральноафриканскую республику экспортировано 22,6 тыс. тонн зерна на сумму, превышающую 5 млн долларов.

«Расширение географии поставок — одна из ключевых задач, поставленных Президентом, которую мы решаем. Если раньше экспорт был сырьевым, то сегодня структура меняется, и за границей всё больше покупают нашу готовую продукцию. Выход на новый рынок Камеруна с пшеницей — это результат системной работы и мы будем наращивать это партнёрство», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.