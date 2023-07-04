Семинар-практикум «Селекция – идеология будущего» прошёл в Усманском районе. Он был посвящён исключительно сортам озимых пшеницы и тритикале селекции «Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко».

В селе Никольское собрались начальники отделов растениеводства районных администраций, руководители и агрономы семенных и сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ. Гостям представили 22 сорта озимой пшеницы и шесть сортов озимой тритикале краснодарской селекции. Среди них как хорошо известные сорта, в том числе в нашей области, так и новинки. Например, пшеница Агрофак 100, Миг, Монэ, Ультра 11, а также уже известные в регионе Школа и Фёдор включены в Госреестр в 2022 году, а Изабель, Кольчуга, Песня и Победа 75 – в 2023-м. Многие из этих сортов пшеницы допущены для возделывания в Липецкой области. Все они с высоким потенциалом урожайности: свыше 100 центнеров с гектара.

На территории Липецкой области семенами различных сортов озимой пшеницы селекции «Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко» занято 67% площадей, засеваемых этой культурой. Фаворит – сорт Алексеич. Он устойчив к болезням и климатическим условиям. Его потенциал продуктивности – 130 центнеров с гектара.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты».