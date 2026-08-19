Липецкие аграрии приближаются к сбору второго миллиона тонн зерна

В Липецкой области уже намолочено свыше 1,8 миллиона тонн зерна. По оперативным данным на 17 августа, под зерновыми и зернобобовыми культурами обмолочено 364 тысячи гектаров. Собран 1 миллион 831 тысяча тонн зерна при средней урожайности 50,3 центнеров с гектара.

Получено 1 миллион 535 тысяч тонн пшеницы, 237 тысяч тонн ячменя, более 41 тысячи тонн гороха, свыше 13 тысяч тонн ржи. Более 150 тысяч тонн зерна намолочено в Усманском и Добринском округах. Добринский округ также лучший по урожайности. С одного гектара там собирают 57 центнеров.

Обмолочено уже почти 50% площадей, отведённых под зерновые и зернобобовые. Качество зерна в этом году неплохое: из проверенных в аккредитованной лаборатории 900 тысяч тонн пшеницы, 20% — 3 класса. Уборка зерновых и зернобобовых продолжается. На этой неделе также начнут копать сахарную свеклу, сообщили в минсельозе региона.

В этом году площадь под зерновыми и зернобобовыми превышает 745 тысяч гектаров. Под сахарную свёклу отведено 118,5 тысячи гектаров.

«Цифра в 1,8 млн тонн — это не просто статистика, это труд каждого комбайнера и водителя в самое жаркое время года. Спасибо нашим хлеборобам за качественный урожай. Сейчас важно не только убрать хлеб, но и подготовить почву под будущий сезон, а также своевременно приступить к копке сахарной свеклы на 118 тысячах гектаров», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.