В послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил перед агропромышленным комплексом новые задачи. До 2030 года объем производства российского АПК должен вырасти минимум на четверть, а экспорт увеличиться в полтора раза. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, регион активно работает в этом направлении. Строятся предприятия по переработке сельхозпродукции, привлекается самый передовой опыт для увеличения урожайности сельхозкультур.

«Увеличиваем долю семян отечественной селекции. Уровень самообеспечения ими должен составлять не менее 75%. Помогают нам развивать отечественное семеноводство одни из лучших мировых компаний в этой области. Они готовы передавать свои знания и наработки», — подчеркивает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков.

На прошлой неделе на базе одного из предприятий, занимающихся селекцией и семеноводством в Хлевенском районе, прошел семинар, посвященный основным аспектам возделывания гибридов ярового и озимого рапса. Интерес к этой сельхозкультуре растет из года в год. Рапсовое масло является вторым по популярности в мире.

Специалисты областного управления сельского хозяйства, Россельхозцентра, сортоиспытательного участка, сотрудники компаний-производителей семян и средств защиты растений рассказали аграриям о структуре посевных площадей, сертификации семян, различных сортах и гибридах рапса, особенностях севооборота при возделывании рапса, сроках сева и нормах высева, применении удобрений, болезнях и вредителях, средствах защиты растений, цифровой платформе, которая поможет аграриям в одной системе планировать, отслеживать, делать отчеты и прогнозировать. На семинар три липецких хозяйства привезли свои образцы озимого рапса. На их примере специалисты рассказали, как растения зимуют, какие есть или могут возникнуть проблемы.

Липецкие аграрии выращивают рапс на мировом уровне и получают достойный урожай. При одинаковых уже несколько лет площадях, отведённых в регионе под рапс, валовой сбор этой культуры за три года вырос более чем на 40% и составил в 2023 году 133 тыс тонн. «Агропромышленный комплекс является одной из самых инновационных отраслей региональной экономики, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.