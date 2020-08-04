Липецкие аграрии приступили к обмолоту яровой пшеницы

К уборке яровой пшеницы приступили хлеборобы в шести районах Липецкой области. Обмолочено 3 тысячи гектаров, собрано 13 тысяч тонн при средней урожайности 46,8 центнера с гектара, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

В целом, по оперативным данным, на 3 августа валовой сбор зерна составил 2 миллиона 111 тысяч тонн при средней урожайности 54,4 центнера с гектара. Обмолочено уже 52% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые.

«Липецкие аграрии традиционно обеспечат не только внутренние потребности региона в хлебе, но и ряд других областей, а также выполнят экспортные поставки.​ Кропотливая работа наших земледельцев дает хорошие результаты. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Качество зерна сейчас хорошее, погода держится благоприятная, поэтому уборка урожая ведется круглосуточно», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По урожайности зерновых лидирует Долгоруковский район. Там земледельцы собирают по 57,3 центнера с гектара. Также в пятерке лучших по урожайности Елецкий (56,9), Добринский (56,1), Чаплыгинский (56,1) и Липецкий (55,9) районы. Более 200 тысяч тонн в «закромах» добринских (240,3) и усманских (207,2) аграриев.

Обмолочено уже 247 тысяч гектаров озимой пшеницы (64%), получен 1 млн 420 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 57,6 центнера с гектара. Это выше, чем в прошлом году. Самую высокую урожайность озимой пшеницы продолжает демонстрировать Липецкий район – 60,6 центнера с гектара. Больше всего ее убрали в Усманском (126,3 тысячи тонн) и Добринском (120,1 тысячи тонн) районах.

Также собрано почти 24 тысячи тонн гороха. Ячменя получено 636 тысяч тонн.

«Наши сельхозпредприятия постарались в этом году, – прокомментировал ход уборочных работ начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – То, что дала природа, получилось сохранить максимально. Сейчас урожайность у нас стабильно выше 54 центнеров с гектара. На сегодняшний день это лучший результат в России».