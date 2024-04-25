Опережающими прошлый год темпами идёт сев большинства культур в Липецкой области. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 84% площадей или 295 тыс. гектаров. Яровой пшеницей засеяно 128 тыс. гектаров (83%), ячменём – 136 тыс. гектаров (88%), горохом – 25,5 тыс. гектаров (86%). Люпином засеяно 76% площадей. Сев овса завершен.

В восьми районах и округах приступили к севу кукурузы на зерно. Эту культуру обычно начинают сеять в мае. На данный момент кукуруза на зерно размещена уже на 8 тыс. гектаров. В прошлом году аграрии также приступили к севу кукурузы в конце апреля, но на аналогичную дату ей было засеяно только 500 гектаров.

В Грязинском, Данковском, Добринском, Елецком и Тербунском районах, а также в Липецком округе аграрии сеют сою. Ее площади в этом году вырастут до рекордных 200 тыс. гектаров. Пока сев проведен на 3 тыс. гектаров. В прошлом году на эту дату сою еще не сеяли.

Сев сахарной свёклы также идёт с опережением: 64% площадей против 52% в прошлом году. На данный момент работы проведены на 74 тыс. гектаров. Под этот сладкий корнеплод отведено 116 тыс. гектаров. Яровым рапсом засеяно 30 тыс. гектаров из 60 тыс. запланированных. Подсолнечник размещён на 60 тыс. гектаров (31% против 19% годом ранее). Однолетними травами засеяно 6 тыс. гектаров из 11 тыс. запланированных.

«Погода помогает липецким аграриям, а они сами времени зря не теряют. Работают на совесть. Показатели хорошие», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.