Липецкие аграрии приступили к севу масличных

Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур. В Воловском округе и Грязинском районе сеют подсолнечник, в Добринском районе – подсолнечник и яровой рапс. Всего под масличные в этом году отведено 427 тысяч гектаров.

Общая посевная площадь в 2025 году в области составит 1 миллион 406 тысяч гектаров. Самые большие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. На 2% увеличатся площади под сахарной свёклой и масличными, уточнили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области.

«Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.