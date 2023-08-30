Уборочная кампания в регионе в самом разгаре, но сельхозпроизводители уже работают на урожай следующего года. В семи районах области начался сев озимых культур. На сегодняшний день засеяно 7,5 тысячи гектаров, из которых 4,3 тысячи гектаров – это пшеница. Также аграрии сеют озимую рожь и озимый рапс. Всего им предстоит разместить озимые на площади свыше 350 тысяч гектаров.

«У липецких аграриев сейчас напряжённая пора, в полях работы не прекращаются. Наши земледельцы обеспечены посевным материалом и современной техникой, имеют весомую поддержку государства. Не сомневаемся в их профессионализме и правильном подходе к выполнению поставленных задач», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в регионе собрано 2,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составляет 48,3 центнера с гектара. Рапс обмолачивают в 13 районах. С 15,3 тысячи гектаров получено 38,2 тысячи тонн. Урожайность почти на 20% превышает прошлогоднюю и составляет 25 центнеров с гектара.

В девяти районах убирают сахарную свёклу. В этом году к её уборке липецкие аграрии приступили на две недели раньше. На данный момент получено 264 тысяч тонн. С одного гектара в регионе собирают почти на 100 центнеров сладкого корнеплода больше, чем в 2022 году. Средняя урожайность – 480 центнеров с гектара.

Картофель в организованном секторе убирают в семи районах. С одной тысячи гектаров собрано 39 тысяч тонн. Урожайность «второго хлеба» в этом году также радует липецких аграриев, в среднем они собирают по 390 центнеров с гектара.

Общая посевная площадь в текущем году под всеми культурами составила 1,4 млн гектаров.