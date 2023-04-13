По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, на 13 апреля яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяна 71 тыс. гектаров из 490 тыс. запланированных. В этом году уже 11 апреля все районы приступили к севу, а в прошлом, в середине апреля только 14 муниципалитетов вели посевную, сеяли ранние яровые и однолетние травы. На 15 апреля было засеяно чуть более 27 тыс. гектаров, уточнили в управлении.

Сейчас яровой пшеницей засеяно 33,4 тыс. гектаров (15%), ячменем – 31,6 тыс. гектаров (18%), горохом – 5,5 тыс. гектаров (2%). На аналогичную дату прошлого года пшеницей, ячменем и горохом было засеяно 2,4 тыс., 3 тыс. и 0,3 тыс. гектаров соответственно. Кроме того, в Добровском районе приступили к севу люпина, а в Грязинском и Добринском районах – овса.

Сахарную свеклу сеют аграрии Грязинского, Добринского и Чаплыгинского районов. На данный момент засеяно пока 800 гектаров. Яровой рапс размещен на 3,9 тыс. гектаров. Всего под эту масличную культуру отведено около 50 тыс. гектаров. Аграрии трех районов – Добринского, Елецкого и Чаплыгинского – начали сеять подсолнечник. Под него запланировано в этом году около 200 тыс. гектаров. Пока засеяно 900 гектаров. Однолетние травы посеяны на 2,4 тыс. гектаров (20%). «Чтобы провести весенний сев качественно и в оптимальные сроки, в регионе есть все необходимое – семена, удобрения, техника и высочайший профессионализм наших аграриев», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.