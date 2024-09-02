Уборочная кампания продолжается в Липецкой области. Сухая жарка погода способствует тому, что к обмолоту большинства сельхозкультур аграрии приступили уже в августе. Как сообщает управление сельского хозяйства региона, уже 29 августа в Тербунском районе началась уборка подсолнечника. Обычно к его обмолоту аграрии приступают позже. С первых 200 гектаров собрано 300 тонн подсолнечника при средней урожайности 15 центнеров с гектара. Всего липецким аграриям предстоит убрать 164,5 тысячи гектаров.

Уборка рапса подходит к завершению. Обмолочено 46,5 тысячи гектаров, с которых получено 92,8 тысячи тонн семян рапса. С одного гектара в среднем липецкие аграрии получают 19,9 центнера. Под рапс в текущем году отведено почти 60 тысяч гектаров. Все больше районов и округов приступают к уборке сои. На данный момент обмолочено 13,7 тысячи гектаров из 193 тысяч, занятых в области этой перспективной масличной культурой. Собрано 21,4 тысячи тонн сои при средней урожайности 15,6 центнера с гектара.

Всего масличными культурами в регионе в этом году засеяно 418 тысяч гектаров. Также в Липецкой области намолочено 2,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, накопано 230 тысяч тонн сахарной свёклы, 19 тысяч тонн картофеля. Уборка этих культур продолжается.