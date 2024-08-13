Уборка сахарной свеклы началась в Липецкой области в минувшие выходные. Аграрии отмечают хорошую урожайность для этого времени – около 400 центнеров с гектара. При этом с каждым днем корнеплоды прибавляют в весе. Важно успеть выкопать сладкие корни до заморозков. В буртах на полях они смогут храниться дольше.

Свеклу уже отгружают на сахзаводы. С 15 августа в регионе заработают два предприятия – Грязинский и Лебедянский. «Мы входим в тройку регионов в стране по производству сахара. Его вырабатывают шесть заводов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в текущем году под сахарную свеклу отведено 115,7 тыс. гектаров. В прошлом году ею было занято 109 тыс. гектаров. Валовый сбор составил 5 млн 844 тыс. тонн. По этому показателю Липецкая область заняла четвертую позицию в рейтинге регионов России.