Липецкие аграрии приступили к уборке сахарной свёклы в пяти районах региона. Урожайность выше 400 центнеров с гектара. Всего в области предстоит убрать 118,7 тысячи гектаров этой культуры. Это на 3 тысячи гектаров больше, чем в 2024 году.

Уже 15 августа ожидается пуск первых двух сахарных заводов: Лебедянского и Грязинского. Аграрии выходят на копку сладкого корнеплода на несколько дней раньше, чтобы создать необходимый для бесперебойной работы заводов запас, сообщили в областном минсельхозе.

«У наших аграриев накоплен большой практический и научный опыт, как выращивать сахарную свёклу, получать хорошие урожаи, грамотно и вовремя проводить все полевые работы. Для нас это исторически стратегическая культура, а по производству сахара Липецкая область на втором месте в стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.