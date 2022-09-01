Липецкие аграрии приступили к уборке сои, всего под эту культуру в регионе в 2022 году отведено более 125 тысяч гектаров. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, первыми к уборке сои приступили в Грязинском, Добринском и Задонском районах. На данный момент с 500 гектаров получено 1,3 тысячи тонн. Урожайность на первых гектарах радует, аграрии собирают в среднем по 24,3 центнера.

Подходит к завершению уборка зерновых и зернобобовых культур. Яровую пшеницу осталось обмолотить с 10 процентов площадей. На сегодня получено 640 тысяч тонн при урожайности 45 центнеров с гектара. Уборка озимой пшеницы, ячменя и гороха завершена. Осталось обмолотить площади под люпином. К его уборке пока приступили три района из десяти, где была высажена эта культура. Собрано чуть более 2 тысяч тонн этой высокобелковой добавки в корм животных.

Всего зерновых и зернобобовых уже получено 3 миллиона 489 тысяч тонн. Урожайность превышает прошлогодние показатели и составляет 50,3 центнера с гектара. Без кукурузы на зерно, к уборке которой в регионе пока не приступали, осталось обмолотить 4 процента площадей.

Активными темпами идет уборка рапса. С 51 тысячи гектаров уже собрано свыше 98 тысяч тонн. Урожайность рапса превышает прошлогоднюю на 16 процентов и составляет 19,3 центнера с гектара.

Уборка сахарной свеклы идет в восьми районах. Накопано более 74 тысяч тонн. Картофель в организованном секторе убирают в пяти районах. Его на сегодня получено свыше 14 тысяч тонн.

Сев озимых культур ведется в 14 районах. На данный момент засеяно 14,6 тысячи гектаров: 11,8 тысяч пшеницей, остальное — рожью. Всего под озимые в этом году в Липецкой области отведено более 360 тысяч гектаров.