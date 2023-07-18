Земледельцы Елецкого и Добринского районов первыми вышли в поля убирать урожай. Они начали обмолачивать озимую пшеницу. Первые убранные гектары показали отличную урожайность – 55-60 центнеров с гектара.

Скоро уборочная кампания начнётся и в других районах. По словам начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Алексея Телкова, всего в этом году аграриям региона предстоит убрать 749,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

«Каждый год мы ждём от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелёгком труде, и всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками. Убеждён, что нынешний сезон порадует нас хорошими показателями», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.