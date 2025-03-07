Липецкие аграрии приступили к весенним полевым работам. Одними из первых в поля вышли аграрии Измалковского округа. Они начали с подкормки многолетних трав, потом возьмутся за озимые, сообщили в минсельхозе региона.

Осенью прошлого года под урожай 2025 года в регионе озимыми культурами было засеяно 340 тысяч гектаров. Результаты исследования озимых на содержание сахаров показывают, что перезимовали растения удовлетворительно. По данным диагностики содержание сахаров составляет 14%, показатель удовлетворительный, хотя и ниже уровня прошлого года на 2%.

Азотными удобрениями, которые необходимы для проведения весенних полевых работ, хозяйства региона обеспечены в полном объеме. В случае необходимости пересева озимых в области создан страховой семенной фонд. Семян зерновых и зернобобовых культур для ярового сева – больше 90 тысяч тонн. Это 106% от плана. С поставкой семян других культур никаких проблем нет. Такая же ситуация со средствами защиты растений. Липецким аграриям предстоит засеять больше одного миллиона гектаров. Этой весной в поля готовы выйти более 5 тысяч тракторов, 2 тысячи сеялок и почти столько же культиваторов.

«Полевые работы весной – критически важный период для сельского хозяйства Липецкой области, определяющий будущий урожай. По опыту прошлых лет мы знаем, что весна – это время переменчивых и порой нестабильных климатических условий. Поэтому необходимо оптимально использовать погодные условия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.