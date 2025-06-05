Липецкие аграрии приступили к заготовке кормов

Заготовка сена и сенажа идет в Липецкой области. К кошению трав приступили в восьми муниципалитетах. На данный момент скошено около 4 тыс. гектаров многолетних и однолетних трав. Заготовлено 400 тонн сена и почти 20 тыс. тонн сенажа, сообщило региональное министерство сельского хозяйства. Заготовка ещё одного вида грубых кормов, соломы, начнется с уборкой урожая. Ближе к концу лета аграрии приступят к заготовке сочных кормов и зернофуража.

Потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период 2025-2026 в регионе составляет свыше 300 тыс. тонн. Сочных кормов необходимо заготовить около 400 тыс. тонн. Также потребуется порядка 150 тыс. тонн зернофуража.

«Полевые работы в регионе идут в соответствии с сезонным графиком и погодой. Заблаговременно ко всем этапам подготавливается все необходимое: техника, запчасти, ГСМ и прочее», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.