Новые возможности при производстве органической продукции появились у липецких аграриев. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, об этом говорилось на семинаре, который прошел в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. В нем приняли участие сотрудники Департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, Фонда «Органика», Воронежского государственного аграрного университета. Также своим опытом поделились представители компаний, занимающихся производством органической продукции.

Закон «Об органической продукции» вступил в силу 1 января 2020 года. Сейчас, по данным Фонда «Органика», производителями органической продукции является 231 предприятие из 55 регионов России. Ассортимент органической продукции превышает 1000 наименований. Лидером по числу сертифицированных предприятий является Центральный федеральный округ, где насчитывается около 80 производителей органической продукции. В Липецкой области сертификаты имеют два предприятия – АО «Прогресс», чья органическая линейка продукции представлена четырьмя видами пюре для детского питания, и ООО «Агроном-сад». Сотрудник последнего, Алексей Соломахин, рассказал на семинаре об опыте производства органических яблок.

В 2017 году под выращивание яблок сорта «Имрус» органическим способом было выделено 20 гектаров садов. В 2018 году количество участков под органическое растениеводство увеличили для саженцев сорта «Либерти». Сегодня в ООО «Агроном-сад» более 40 гектаров сертифицированы под органическое производство. Еще 50 гектаров проходят конверсионный период, поскольку получить статус органической продукции можно только спустя три года с момента начала сертификации. Это время выжидается для полноценного перехода от неорганических методов хозяйствования к органическим. Сегодня два сорта – «Имрус» и «Либерти» – имеют сертификаты, подтверждающие соответствие органическим стандартам производства. В 2022 году в ООО «Агроном-сад» получено более 400 тонн органических яблок. В текущем урожай органической продукции должен вырасти до 1,3 тыс. тонн. Компания планирует и дальше развивать органическое производство.

Также на семинаре рассказали о проектах поддержки производителей органической продукции, которые существуют как в целом в стране, так и в отдельных регионах, об инновационных технологиях в органическом животноводстве и о биотехнологиях в органическом сельском хозяйстве. «АПК сегодня на подъеме, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».