Липецкие аграрии собирают больше 100 центнеров кукуруры с гектара

В Липецкой области намолочены первые 100 тысяч тонн кукурузы. Уборка культуры на зерно идет в 15 районах и округах региона.

Кукуруза – последняя из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит обмолотить липецким аграриям. В этом году под «царицу полей» отведено около 74 тысяч гектаров. По данным на 20 октября, с 12 тысяч гектаров собрано 125 тысяч тонн кукурузы при средней урожайности 101,5 ц/га. Лидер по урожайности — Измалковский округ. Там с одного гектара получают более 140 центнеров. Общий сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году, с учётом кукурузы на зерно, уже превысил 3,5 миллиона тонн.

В этом году к обмолоту кукурузы в регионе приступили позже, чем в прошлом, сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области. Сейчас уборка только набирает обороты. «Главное, чтобы погода позволила собрать урожай в полном объёме с минимальными потерями», — комментируют в минсельхозе региона.

«Региональные министерства и ведомства держат на постоянном контроле ход полевых работ и готовы оперативно реагировать на возникающие вопросы для успешного завершения сельскохозяйственного сезона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.