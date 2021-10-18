В регионе продолжается уборка кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свёклы, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Кукурузу на зерно и сахарную свеклу убирают в 17 районах региона. Под кукурузой обмолочено 30,5 тыс. гектаров, валовой сбор составил 200,4 тысячи тонн при средней урожайности 65,6 ц/га. Свыше 70 центнеров с гектара получают в Измалковском (98,2 ц/га), Становлянском (79,1 ц/га), Елецком (78,9 ц/га), Чаплыгинском (77,6 ц/га), Данковском (71 ц/га) районах. Всего аграриям предстоит убрать около 70 тысяч гектаров. Свёкла убрана с 69,9 тысяч гектаров, получено 2 млн 433 тысячи тонн. Урожайность свёклы составила 348,2 ц/га (336,4 ц/га – в 2020 году). Топ-3 района по урожайности – Становлянский (419,8 ц/га), Добровский (411 ц/га), Добринский (408,8 ц/га).

«Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют столь высокие результаты, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики».

В 18 районах убирают подсолнечник. Под эту культуру в текущем году отведено более 218 тысяч гектаров. На данный момент обмолочено 190,6 тысяч гектаров, собрано 432,7 тысяч тонн. Средняя урожайность – 22,7 ц/га. Совсем немного сои осталось убрать аграриям. Её обмолот продолжается в 8 районах. На 18 октября с 85,2 тысяч гектаров (95 %) получено 137,9 тысяч тонн. Средняя урожайность – 16,2 ц/га. Площади под соей в этом году выросли на 20 процентов и составили более 89 тысяч гектаров.

В девяти районах идет уборка картофеля. Всего убрано 4,5 тысяч гектаров (83 %). Валовой сбор составил 141,5 тысяч тонн при урожайности 312,9 ц/га. Овощи открытого грунта собирают в 4 районах. С 72 % площадей (292 гектара), отведенных под овощи, получено 10,2 тысячи тонн.

Сев озимых культур выполнен на 98 %. На 18 октября засеяно 356,8 тысяч гектаров, в том числе озимой пшеницей – 348 гектаров. Всего под озимые культуры отведено около 370 тысяч гектаров. «В этом году урожай по сельхозкультурам будет ниже рекордного 2020 года, но близок к среднему многолетнему, – сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Сбор сахарной свёклы ожидаем на уровне прошлого года или выше на 10 процентов».

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