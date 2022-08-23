Уборочная кампания в регионе идёт ударными темпами, подчёркивают в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Зерновых и зернобобовых уже получено на 445 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

На сегодняшний день собрано 3 млн 47 тысяч тонн озимой и яровой пшеницы, гороха и ячменя. Урожайность по-прежнему превышает прошлогодние показатели и составляет 50,8 центнера с гектара. «В целом по сбору зерновых и зернобобовых культур идём с опережением, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Благодаря высокой урожайности ниши аграрии уже намолотили более трёх миллионов тонн зерна. Без кукурузы на зерно осталось убрать менее двадцати процентов площадей».

Под озимой пшеницей уже обмолочено 94% площадей, получено 1,9 млн тонн. Урожайность остаётся стабильно высокой и составляет 55,8 центнера с гектара. Это на 44% больше прошлогодних показателей. Более 60 центнеров с гектара собирают аграрии Воловского и Елецкого районов.

Яровой пшеницы на сегодняшний день получено 375 тысяч тонн при урожайности 44,7 центнера с гектара. Ещё предстоит убрать чуть менее половины площадей, отведённых под эту культуру. Урожайность яровой пшеницы составляет 44,7 центнера с гектара и превышает прошлогоднюю на 20%.

Убрана 151 тысяча гектаров ячменя. Получено 681,5 тысячи тонн. Урожайность выше прошлогодней на 22% и составляет 45,1 центнера с гектара. Более 50 центнеров с гектара собирают в Добринском и Чаплыгинском районах.

Уборка гороха завершена. Получено около 60 тысяч тонн при урожайности 33 центнера с гектара. И по этой культуре урожайность в текущем году выше показателя прошлого года. В двух районах приступили к сбору люпина. Его используют в качестве высокобелковой добавки в корм животных.

Озимый и яровой рапс обмолачивают в 12 районах, в двух муниципалитетах его уборка уже завершена. С 23,7 тысячи гектаров получена 51 тысяча тонн. Урожайность составляет 21,5 центнера с гектара (16,8 в 2021 году). Под эту масличную культуру в текущем году отведено более 60 тысяч гектаров. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 млн гектаров.

Успехи липецких аграриев высоко оценивает руководитель Липецкой области. Игорь Артамонов подчёркивает, что агропромышленный комплекс региона – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. «Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты», – отмечает губернатор.