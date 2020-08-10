Липецкие аграрии собрали 3 млн тонн зерна

Знаковый рубеж преодолели липецкие аграрии в ходе уборки. По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, на 10 августа собрано 3 миллиона 37 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В 2019 году на эту дату в наших «закромах» было 2 миллиона 144 тысяч тонн.

Средняя урожайность составляет 54,2 центнера с гектара, что также выше, чем в прошлом году. Кроме того, это один из лучших показателей в России. В целом обмолочено 75% площадей под зерновыми и зернобобовыми.

Ход уборочных работ в регионе постоянно контролирует глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Поздравляю земледельцев с хорошим урожаем и благодарю за тяжелую, но такую нужную работу. Область ежегодно наращивает объемы производимой продукции, решая тем самым задачу по обеспечению продовольственной безопасности России, поставленную Президентом страны. Залог успеха – кропотливая работа липецких аграриев. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд приводит к высоким результатам. Сейчас перед нами поставлены серьезные цифры по экспорту сельхозпродукции. Липецкая область входит в число лидеров по приросту экспортного потенциала».