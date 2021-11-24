В Липецкой области завершилась уборка сахарной свёклы, сообщает управление сельского хозяйства. Производству сахарной свёклы в этом году было уделено особое внимание. Площади под ней были увеличены почти на 13%. Сахарная свёкла заняла без малого 110 тысяч гектаров. Несмотря на то, что этот год был сложным для липецких, в регионе собрано 4 млн тонн. Это на полмиллиона больше, чем в 2020 году. Урожайность сахарной свёклы также превысила прошлогоднюю и составила 365 ц/га.

«Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

«Сахарной свёклы в регионе собрано на 12 % больше, чем в прошлом году, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – В следующем году планируем ещё расширить площади под этой культурой».

На 23 ноября шестью сахарными заводами области выработано 496,5 тысяч тонн сахара при сахаристости свёклы – 19,04%. Добринским сахарным заводом выведено на хранение для дальнейшей переработки 42,8 тысяч куб. метров сиропа. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара и сахаристости свёклы.