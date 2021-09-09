По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, садоводческими хозяйствами региона собрано 16,8 тысячи тонн плодово-ягодной продукции, в том числе 15,3 тысячи тонн яблок.

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих, в регионе находится более 10 садоводческих хозяйств. В среднем за год они производят от 40 до 63 тысяч тонн яблок. В 2020 году в сельхозпредприятиях и КФХ области было собрано 54,6 тысячи тонн плодов и ягод.

Расширение плодово-ягодных насаждений является одним из приоритетов развития АПК региона. Закладка высокоинтенсивных садов новыми востребованными сортами с выходом товарной продукции до 90% сочетается с одновременным строительством современных хранилищ с газовой средой, позволяющей сохранить яблоки от урожая до урожая.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в Липецкой области на конец прошлого года составила 11 тыс. га, в том числе интенсивных и суперинтенсивных садов – 2,1 тыс. га. Весной 2021 года садоводческими хозяйствами региона было заложено еще 327 гектаров многолетних насаждений, из которых 297 гектаров – это сады интенсивного типа. «Садоводство – очень интересное и перспективное направление, – уверен Олег Долгих. – Выращенные на липецкой земле яблоки и ягоды отличаются высоким качеством и пользуются огромным спросом во всех уголках России».