Неблагоприятные погодные условия осени этого года значительно сдвинули график уборочных работ. Аграрии региона до сих пор ведут битву за урожай и ставят один рекорд за другим.

По информации управления сельского хозяйства Липецкой области, на данный момент собран лучший за всю историю области урожай сои – свыше 260 тысяч тонн в бункерном весе. Под эту культуру в текущем году было отведено более 125 тысяч гектаров. Рапса в первоначальном весе также собрано близко к рекордному – почти 117 тысяч тонн. Продолжается уборка подсолнечника. Сейчас он обмолочен с 87% площади или 172 тысяч гектаров. Получено 435,5 тысячи тонн. Урожайность по всем масличным культурам превышает прошлогоднюю. А по сое она рекордная для региона – 22,9 центнера с гектара.

В текущем году площадь под масличными культурами в Липецкой области составила более 390 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Уже сейчас в первоначальном весе получено более 820 тысяч тонн.

«Сельскохозяйственная отрасль региона – это наша гордость. Аграрии не перестают радовать новыми рекордами и успехами. Их достижения – залог стабильности и продовольственной безопасности Липецкой области», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.