Второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур намолочен в Липецкой области. С 500 тысяч гектаров получено более 1,5 миллиона тонн пшеницы, порядка 385 тысяч тонн ячменя, 82 тысячи тонн гороха. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 40,2 центнера с гектара, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

Добринские аграрии остаются лидерами по валовому сбору зерна и площади уборки. Ими обмолочено 47 тысяч гектаров и получена 171 тысяча тонн зерновых и зернобобовых культур. Больше всего зерна и гороха в среднем с одного гектара собирают в Воловском округе – по 46,2 центнера.

Рапса намолочено 18,7 тысячи тонн с 7,3 тысячи гектаров. Под эту масличную культуру в текущем году отведено почти 60 тысяч гектаров. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 770 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 418 тысяч гектаров масличных. Общая посевная площадь в 2024 году составила 1,4 млн гектаров.

«Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике региона. Успехи в этой отрасли за последние годы неоспоримы. Положительная динамика связана в том числе с модернизацией технической составляющей и подготовкой профессиональных кадров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.