Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свёклы

По оперативным данным на 5 октября, с полей Липецкой области убрали 1 миллион 81 тонн сахарной свеклы. Убрано уже 33% площадей под этой культурой, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Самые большие площади под сахарную свеклу отведены в Добринском, Задонском, Елецком и Краснинском районах. Суммарно там расположено более половины всех свекловичных полей. Всего предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору на сегодня – Задонский район. Там уже получено более 234 тысяч тонн свеклы.

Средняя урожайность по региону составляет 335,1 ц/га. Отличную для этого года урожайность продолжают демонстрировать данковские (493,6 ц/га), становлянские (477,4 ц/га) и чаплыгинские (420 ц/га) аграрии.

Переработку свеклы ведут все 6 заводов региона. На 5 октября переработано 798 тысяч тонн сладкого корня. Выработано 148 тысяч тонн сахара. Также Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки 9 тысяч куб. метров сиропа.

Сахаристость продолжает радовать аграриев. 20,54 % – такую среднюю сахаристость определяют липецкие сахарные заводы при приемке свеклы.