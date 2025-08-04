Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

Липецкая область достигла важного рубежа уборочной кампании – намолочен первый миллион тонн зерна. При этом качество соответствует высоким стандартам, а урожайность превышает показатели прошлого года.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил сельхозпроизводителей с этой трудовой победой.

«Первый миллион тонн – это всегда особенная цифра для аграриев. За ней стоит колоссальный труд, профессионализм и преданность своей земле. Благодарю всех работников сельского хозяйства, кто обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны», – отметил губернатор.

В этом году средняя урожайность составляет 53,2 центнера с гектара, что на четверть выше прошлогодних показателей. В лидерах Добровский округ, где с одного гектара собирают 58,9 центнера.