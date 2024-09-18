Полмиллиона тонн рапса, подсолнечника и сои уже собрали липецкие аграрии. В этом году площади под масличными культурами увеличены до рекордных 418 тыс. гектаров. Уборка рапса практически завершена. С 57 тыс. гектаров намолочено 111 тыс тонн. Сою осталось убрать с 30% площадей. На сегодняшний день со 141 тыс. гектаров получено 273 тыс тонн при средней урожайности 19,4 центнера с гектара. Больше всех с одного гектара собирают аграрии Лев-Толстовского района – 24,9 центнера.

Подсолнечник молотят во всех районах и округах. С 30% площадей, отведенных под эту культуру, собрано 117 тыс. тонн. Подсолнечник в 2024 году размещен на 164,5 тыс. гектаров. При средней урожайности 24 центнера с гектара данковские аграрии получили с одного гектара 30 центнеров, измалковские – 31,2 центнера, а становлянские – 38,8 центнера.

«Погодные условия этим летом были непростые, однако наши аграрии, несмотря на все сложности, показывают отличные результаты. Успехи липецкого агропромышленного комплекса во многом связаны со стремлением аграриев осваивать и внедрять инновационные технологии, а также с грамотным подходом к распределению посевных площадей. Липецкий край всегда славился сельским хозяйством», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Даже в этот непростой год наши аграрии достигают хороших результатов, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Сергей Кузовлев. – Они уже намолотили 500 тыс. тонн масличных культур. И уборка продолжается. Уверен, сельхозтоваропроизводители региона сделают все возможное, чтобы собрать достойный урожай».