Липецкие аграрии собрали три миллиона тонн сахарной свёклы. Обработано 75% площадей, отведенных под эту техническую культуру в текущем году, или 86,7 тысячи гектаров, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Средняя урожайность сахарной свёклы составляет 354,4 центнера с гектара. Аграрии трех округов – Воловского, Измалковского и Становлянского собирают с одного гектара более 400 центнеров. Невысокая урожайность свёклы компенсируется очень хорошей сахаристостью. Благодаря этому на данный момент сахара в регионе произведено даже больше, чем за аналогичный период прошлого года. Шесть заводов региона переработали уже 2,5 млн тонн свёклы нового урожая. Выработано 383,3 тысячи тонн сахара.

«Сахарная свёкла всегда была одной из важнейших сельскохозяйственных культур для Липецкой области. Её уборка в регионе идёт неплохими темпами. Аграрии хорошо подготовлены к осенним полевым работам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.