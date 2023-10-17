Аграрии Липецкой области собрали три миллиона тонн сахарной свёклы. С 60 тыс. гектаров получено 3 млн 30 тыс. тонн корнеплода. Как сообщает управление сельского хозяйства региона, убрано чуть более 50 процентов площадей, отведенных под эту техническую культуру. В текущем году сахарная свёкла размещена на 109 тыс. гектаров.

Урожайность свёклы составляет 505 центнеров с гектара. В лидерах по-прежнему Добровский район – там с одного гектара собирают 630 центнеров сладких корнеплодов. Более 580 центнеров с гектара получают в Чаплыгинском районе, свыше 550 – в Липецком.

«Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь рекордных показателей, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

На шести сахарных заводах, расположенных на территории региона, переработано 2,1 млн. тонн свёклы нового урожая. Из неё выработано 285 тысяч тонн сахара. Липецкая область входит в тройку лучших в стране по производству сахара.