Уборка сладкого корнеплода идёт во всех районах Липецкой области. Сахарная свёкла в этом году размещена на 109 тысячах гектаров. На сегодня в Липецкой области с 41 тысячи гектаров получено 2 млн 21 тысяча тонн сахарной свёклы. Урожайность превосходит прошлогоднюю почти на 100 центнеров и составляет на данный момент 493 центнера с гектара.

Перерабатывают сладкий корнеплод на шести сахарных заводах. На данный момент из 1,7 млн тонн свёклы выработано 225 тысяч тонн сахара. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара.

«Липецкие аграрии, как обычно, радуют своими успехами на полях и оправдывают возложенные на них надежды по обеспечению продовольственной безопасности», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.