Липецкие аграрии удвоили поставки масла за рубеж

Экспорт продукции масложировой отрасли из Липецкой области вырос более чем в 2 раза в 2026 году, сообщило министерство сельского хозяйства региона. Ключевым драйвером роста стала масложировая продукция, занимающая более 70% в структуре агроэкспорта.

«За два с половиной месяца 2026 года липецкие аграрии отправили за рубеж 89,2 тыс. тонн подсолнечного, соевого масел и жмыхов на сумму 97,7 млн долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт масложировой продукции в общем объеме экспорта продукции липецкого АПК составляет 72,2 %», – сообщила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Основным драйвером роста стало подсолнечное масло. Его поставки в начале 2026 года выросли в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным покупателем липецкого подсолнечного масла остается Индия. На нее приходится 82 % экспорта липецкой масложировой продукции и 59 % экспорта всей продукции АПК региона.

Помимо масложировой продукции, в 2026 году из Липецкой области за рубеж отправили пшеницу и кукурузу, колбасы, кондитерские изделия, напитки, сахар, джемы, дрожжи, овощи, корма для животных, отруби, продукты глубокой переработки зерновых, табак и прочую продукцию АПК. Всего было экспортировано продукции на 135,3 млн долларов.

Это на 2,7% больше, чем на аналогичную дату 2025 года. Основные импортеры липецкой продукции – страны Азии. Туда поставляется 69 % всей продукции липецкого АПК.

«Липецкие аграрии стремятся не только наращивать показатели по урожаю, но и по переработке сельхозпродукции. Такие товары обладают более высокой маржинальностью, что в целом выгоднее для экономики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.