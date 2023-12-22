Доля семян отечественной селекции всех сельхозкультур в регионе в 2024 году будет увеличена. Как отметили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, самый большой рост доли семян отечественной селекции будет в посевах сахарной свеклы. Также в области идет активное наращивание площадей под масличными культурами. В следующем году липецкие аграрии увеличат долю отечественных семян рапса и подсолнечника в два раза, а долю семян сои российской селекции доведут до 50 %.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ к 2030 году уровень обеспечения семенами отечественной селекции основных сельхозкультур должен быть не менее 75 %. На сегодняшний день в России достаточный уровень обеспечения отечественными семенами наблюдается не по всем сельхозкультурам. К зерновым особых вопросов нет. В Липецкой области под урожай следующего года было посеяно 95 % семян отечественных сортов озимой пшеницы. Однако по некоторым техническим культурам доля семян отечественной селекции пока мала.

Минсельхоз России совместно с министерствами, департаментами и управлениями сельского хозяйства регионов, а также со всеми службами и научно-исследовательскими институтами ведет активную работу по развитию отечественных селекций и семеноводства сельхозкультур. Липецкая сортоиспытательная станция, филиал ФГУ «Госсорткомиссия», является лучшей в стране. Там проводят сортоиспытание зерновых и зернобобовых, технических и овощных культур. Ежегодно испытывается более 40 культур, свыше 1000 сортов и гибридов высеваются на полях. За годы существования станции в области районировано более 150 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых и масличных культур. «Липецкие аграрии находятся в привилегированном положении – у них есть возможность выбрать лучшие отечественные сорта и гибриды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в регионе уже много лет работает Липецкий научно-исследовательский институт рапса, который с недавних пор является филиалом ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта». Институт специализируется на разработке новых методов селекции и создании на их основе высокопродуктивных, конкурентноспособных, устойчивых к стрессам гибридов и сортов масличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам страны. Селекционерами Липецкого института рапса при участии одного из крупнейших в России производителей средств защиты растений, агрохимикатов и семян создан первый в России комплексный продукт: сорт ярового рапса, который сопровождается системой химической защиты растений, представленной полностью отечественными препаратами.