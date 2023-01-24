Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2023 года в Липецкой области будет меняться. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, в целом общая площадь под сельхозпосевами в хозяйствах всех категорий составит 1,4 млн гектаров.

Осенью 2022-го из-за дождей озимые удалось разместить на 266 тыс. гектаров. Под яровые зерновые и зернобобовые культуры отведено 490 тыс. гектаров. «Это на 35 тысяч гектаров больше, чем годом ранее, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Новые сорта яровых зерновых культур не сильно уступают по урожайности озимым. Так будет компенсирован их недосев».

При этом на 7% увеличатся площади под яровой пшеницей, ячменем, но кукурузы на зерно будет посеяно меньше. Особое внимание в 2023 году планируется уделить такой перспективной культуре, как горох. Площади под ним вырастут в 2,4 раза. В целом зернобобовых культур будет посеяно в 2,1 раза больше, чем в 2022 году.

Планируется существенно увеличить площади практически всех основных культур технической группы. Это продиктовано увеличением спроса на продукцию. Сельхозкультуры этой группы будут размещены на 536 тыс. гектаров. Это почти на 30 тыс. гектаров больше предшествующего периода. Посевы сахарной свеклы и подсолнечника увеличатся на 7%. Площади под соей возрастут на 11%.

«В агропромышленном комплексе трудятся настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в наступившем году липецкие аграрии смогут показать хороший результат и обеспечить продовольствием жителей области и других регионов», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Картофель и овощи открытого грунта будут размещены на уровне 2022 года. Картофель планируется посадить на 24 тыс. гектаров, овощи открытого грунта – на 5,6 тыс. гектаров. Кормовые культуры будут посеяны на 60 тыс. гектаров, что также соответствует уровню прошлого года.