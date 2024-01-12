Аграрии Липецкой области в 2023 году закупили 685 единиц новых сельхозмашин и специализированного оборудования на 5,2 млрд рублей. Самыми востребованными традиционно стали тракторы, их приобретено 115 единиц, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Также сельхозпредприятия области в прошедшем году купили два кормоуборочных, 13 свеклоуборочных и 46 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, липецкие аграрии приобрели 509 единиц другой сельскохозяйственной техники. Энергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади по суммарной номинальной мощности самоходных машин выросла со 188 лошадиных сил до 192.

«Достижение высоких результатов в отрасли растениеводства невозможно без новой высокопроизводительной техники и использования результатов научно-технического прогресса, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Предприятия региона активно обновляют сельхозмашины и оборудование, делая ставку на самые современные технологии».