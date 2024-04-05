Аграрии во всех районах Липецкой области приступили к весенним работам. По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, на 3 апреля подкормлено 60 тыс. гектаров озимых, а всего в области ими засеяно 370 тыс.

Осенью прошлого года во время сева озимых культур сложились благоприятные погодные условия. Благодаря этому площадь под ними, по сравнению с 2022 годом, увеличилась на 44%. Озимая пшеница заняла 360 тыс. гектаров. Также были посеяны 7 тыс. га озимого рапса и 3 тыс. га озимой ржи. Все растения хорошо перезимовали. «Липецкие аграрии всегда отлично справляются с поставленными задачами», – отметил губернатор Игорь Артамонов.