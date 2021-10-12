Хорошая погода помогает липецким аграриям собирать урожай. По данным регионального управления сельского хозяйства, уже получено 113 тысяч тонн кукурузы на зерно. Её убирают в 15 районах. Обмолочено 22,4 тысячи гектаров. Средняя урожайность близка к прошлогодней и составляет 65,2 центнера с гектара. Лучшие по урожайности Измалковский (94,3 ц/га), Елецкий (77,8 ц/га) и Чаплыгинский (75,9 ц/га) районы. Всего предстоит убрать около 70 тысяч гектаров.

Уборку сахарной свёклы ведут аграрии 17 районов (в Лев-Толстовском площадей под свёклой нет). Получено около двух миллионов тонн сладких корнеплодов. Средняя урожайность свёклы – 340,9 центнера с гектара. Топ-3 района по урожайности – Становлянский (414,8 ц/га), Добровский (412,4 ц/га), Добринский (409,2 ц/га).

В 18 районах убирают подсолнечник. Под эту культуру в текущем году отведено более 218 тысяч гектаров. На данный момент обмолочено 146 тысяч гектаров, собрано 328,5 тысяч тонн. Средняя урожайность – 22,5 центнера с гектара. Лучшие районы по урожайности подсолнечника: Измалковский (33,4 ц/га), Становлянский (26,3 ц/га), Лебедянский (26,1 ц/га).

Сою убирают в 15 муниципалитетах (в Добринском, Долгоруковском и Елецком районах работы завершены). На 11 октября с 74,8 тысячи гектаров получено 118,7 тысячи тонн. Средняя урожайность – 15,9 центнера с гектара. Среди районов в лидерах по урожайности сои: Добровский (23,7 ц/га), Становлянский (19,8 ц/га), Чаплыгинский (19,2 ц/га). Напомним, площади под соей в этом году выросли на 20 процентов и составили более 89 тысяч гектаров.

В девяти районах идёт уборка картофеля. В Воловском, Добринском, Тербунском и Чаплыгинском районах она уже завершена. Всего убрано более 3,9 тысячи гектаров (72%). Валовой сбор составил около 123 тысяч тонн.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. Не смотря на сложные погодные условия в течение сезона, наши аграрии смогли получить достойный результат во всех направлениях растениеводства», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.