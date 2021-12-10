Липецкая область активно подключилась к использованию цифровой платформы «Своё Родное» Россельхозбанка. С момента старта проекта в 2020 году постоянную прописку на сервисе получили уже 28 товаропроизводителей региона и их количество растёт.

Любой фермер может создать на платформе свой интернет-магазин, загрузить каталог продукции, подключить доставку, оплату и продавать продукцию через мобильное приложение. Процедура оформления проста: производителю нужно пройти первоначальную регистрацию на сайте в качестве юридического лица и заполнить пять карточек с предлагаемыми к продаже товарами. В дальнейшем наполнении и сопровождении сайта окажет помощь банк. Также сервис дает возможность фермерам предлагать услуги агротуризма.

Жители региона имеют возможность приобрести на сайте натуральные сыры, мясную и молочную продукцию, мед и кондитерские изделия, а также другие плоды труда аграриев. Ассортимент товаров постоянно расширяется.

«Мы призываем жителей Липецкой области заказывать как можно больше продукции для своего стола именно у местных поставщиков. Это здоровая и качественная еда, которая принесет пользу вашему здоровью. Также мы приглашаем фермеров активнее осваивать новое направление продаж и регистрироваться на интернет-платформе. Те, кто сделает это первыми, могут закрепить за собой определенную долю развивающегося и очень перспективного рынка доставки фермерской еды», – говорит директор Липецкого филиала РСХБ Алексей Чемыхин.

Для заказа продуктов через платформу Свое Родное необходимо загрузить на свой телефон соответствующее приложение через Play Маркет или App Store. В открывшемся каталоге пользователь может выбрать необходимую продукцию и оформить заказ. Способы оплаты и получения заказа варьируются в зависимости от производителя.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Внедрение цифровых технологий позволяет выйти на качественно новый уровень эффективности. Повышаются количественные и качественные показатели, и при этом снижаются затраты на производство».

«В Липецкой области много местных производителей, выпускающих натуральную качественную продукцию, достойную самых высоких оценок, – уверен начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Однако проблема реализации этой продукции все еще остро стоит перед нашими фермерами. Такие сервисы предоставляют малому и среднему агробизнесу дополнительные каналы сбыта. Покупая продукцию местных фермеров, мы помогаем им дальше развиваться. А это, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест, а значит – повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом».

Своё Родное входит в экосистему Россельхозбанка Своё Фермерство, на которой представлены сервисы для повышения эффективности труда аграриев. Они позволяют перевести рутинные процессы на автоматический режим и внедрить современные методы ведения хозяйства.