Переработка сахарной свеклы продолжается на двух заводах Липецкой области. Всего в регионе их шесть, общая мощность позволяет перерабатывать до 42 тыс. тонн сладких корней в сутки.

С начала сезона, который стартовал в августе 2023-го, переработано 6,3 млн тонн свеклы нового урожая. Уже произведено 875 тыс. тонн сахара. На аналогичную дату прошлого года было переработано 5,5 млн тонн свеклы, из которых получили 734,7 тыс. тонн сахара. Сладкий корнеплод поступает на заводы не только с липецких полей, но и из других регионов, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

За календарный 2023 год, по данным Росстата, в Липецкой области получено 927,5 тыс. тонн сахара. Регион продолжает входить в топ-3 производителей сахара в стране. «Безусловно, это заслуга работы аграриев по интенсификации производства и внедрения современных методов растениеводства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.