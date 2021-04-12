Весенняя посевная кампания стартовала в Липецкой области. Первыми к севу приступили добринские аграрии, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. На 12 апреля добринцы засеяли 2,1 тысячи гектаров яровым ячменем и 300 гектаров яровой пшеницей.

Также работа в полях идет в Тербунском, Усманском, Долгоруковском и Грязинском районах. Земледельцы ведут сев яровой пшеницы и ячменя, однолетних трав. Всего в пяти районах области засеяно более 3 тыс. гектаров яровым ячменем, 350 гектаров яровой пшеницей и 140 гектаров однолетними травами.

Ежегодное увеличение темпов роста продукции растениеводства в Липецкой области обеспечено за счет улучшения использования земельных ресурсов, применения новейших технологий, модернизации и самоотверженного труда селян. «Липецкие аграрии полностью обеспечивают продовольственную потребность региона. Не сомневаюсь, что высокие показатели будут достигнуты и в нынешнем году», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Общая посевная площадь в регионе в 2021 году составит свыше 1,3 млн гектаров. Из них 390 тыс. – это озимые культуры, 434 тыс. будет отдано под яровые зерновые и зернобобовые. Площадь под техническими культурами составит 444 тыс. гектаров, для кормовых планируется отвести 56 тыс., еще 31 тысячу гектаров займут картофель и овощебахчевые культуры.

«В 2020-м наши земледельцы вышли в поле уже в марте. В текущем году погодные условия не позволили этого сделать. Поэтому провести посевную кампанию качественно и в оптимальные сроки – вот главная задача, которая стоит сейчас перед аграриями региона», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих.