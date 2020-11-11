Липецкие аграрии за 9 месяцев 2020 года произвели продукции на 108 млрд рублей

В Липецкой области сельскохозяйственное производство за 9 месяцев 2020 года выросло на 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продукция животноводства показала рост на 4,4 %, а растениеводства – на 10,6 %. В хозяйствах всех категорий было произведено сельхозпродукции на 107,7 млрд рублей.

В производстве скота и птицы на убой в живом весе за 9 месяцев текущего года прирост составил 5 %. На 8 процентов выросло производство молока и яиц в сельхозпредприятиях.

По данным на 10 ноября в регионе собрано более 4 млн тонн зерновых, около 800 тыс. тонн масличных, свыше 127 тыс. тонн овощей закрытого и открытого грунта. Уборка сахарной свеклы продолжается. Накопано более 3,2 млн тонн. Получено около 173 тысяч тонн картофеля.

Агропромышленный сектор экономики Липецкой области успешно развивается благодаря системным мерам поддержки из федерального и регионального бюджетов. Так, по данным Минсельхоза России на 1 ноября, сельхозтоваропроизводители Липецкой области получили 2 млрд рублей государственной поддержки. Еще 250 млн рублей было выплачено на реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты, – уверен первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. – За последние несколько лет валовой сбор тепличных овощей вырос в 19 раз, благодаря чему регион является лидером в стране по сбору овощей закрытого грунта. В этом году собран рекордный урожай зерновых».